2024總統大選結束，台股今（16日）以17523.78點開出，最多跌逾200點。此外，《財信傳媒》董事長謝金河昨日亦發文分析，連結中國的產業，今年恐怕會很苦戰，特別是和ECFA相關的產業，恐怕會很辛苦。另外謝特別點到「1產業」，可能會爆出今年最激烈的殺戮。

謝金河昨日在臉書以「中國產能外溢效應將獵殺全球」，稱中國經濟會往下調整，中國扮演世界工廠的時代，各大產業產能全開，現在需求轉弱，很多產業不但未減產，而且產能全開。例如，中國的水泥年產30億噸，實際需求可能只有20億噸，台泥在台灣夠大了，但年產5000萬噸，中國水泥降價，全球水泥產業跟著黯淡。

至於台塑四寶去年淨利440億元，獲利呈現腰斬，謝金河稱，台塑石化董事長陳寶郎說是美國不景氣，其實是來自中國的殺戮。經過卅年的奔馳，中國有很多產業產能占全球一半以上，像中國生產粗鋼10億噸，台灣的中鋼只有一千多萬公噸，壓力當然無限大。

除此之外，謝金河還提到，過去十幾年來，從面板，太陽能電池模組，到LED，今年從石化，鋼鐵，水泥，機械，紡織⋯⋯一連串的殺戮才剛剛開始。謝預言，今年最激烈的殺戮可能在電動車，上游的碳酸鋰，電解鈷，硫酸鎳價格都暴跌，有的一口氣殺九成。「2024的投資第一條守則，避開中國殺戮！有的產業可能會一直往下看不到盡頭！」