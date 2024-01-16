中共衛星火箭在本月9日發射時偏離軌道，引發國防部動用飛彈空中威脅系統，發佈簡訊告知國人提高警覺，引起藉政治操作聯想。根據本報掌握，當天火箭一偏離路線，國防部偵監系統立即推算出推進器殘骸恐會落入台灣與澎湖附近，短短幾秒鐘內，指揮官黃志偉立刻回報部長邱國正後發佈警告簡訊。但真正讓國防部憂慮的是，大陸衛火箭「變軌」功能已臻成熟，這是我方必須更加謹慎之處。

中共火箭衛星航線示意圖。(國防部提供)

大陸近年來的彈道飛彈，自豪的是擁有雷達也難以捕捉到的「變軌技術」。9日發射的這枚衛星，國防部事後研析，該枚衛星在偏離發射軌道後，竟又順利將衛星送上正軌，恐怕顯示大陸「變軌技術」相當成熟，值得我方詳加注意。

但因事涉機密，空軍作戰指揮部無從解釋，國防部及國家太空中心也不便說明清楚，因此只能任由外界從頭批到腳。

軍方人士坦言，這次發佈國家警報絕對是正確的，但因為是第一次，確實在文字上有不嚴謹之處，也希望透過這次經驗，重新檢視國家級警報內容，未來將確實的以不同飛行器種類，威脅程度，做出不同簡訊內容，讓民眾更清楚了解。