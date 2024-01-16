川普正尋求連續第三次獲得黨內提名。

根據Edison Research預測，佛州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis ）和前美國駐聯合國大使海莉（Nikki Haley）正在爭奪第二順位，目前勝負未曉。

由於川普在民調一直保持領先，其贏得首勝幾乎已成定局。這也支持他的論點，即他是唯一有能力挑戰民主黨總統拜登的共和黨候選人，儘管川普面臨的4起刑事案件可能讓他在11月5日大選前被定罪。

根據Edison所做的入口民調（entrance poll），在這場初選中，只有三分之一的投票者認為如果川普被判有罪，就不適合擔任美國總統，突顯出川粉的死忠程度。

53歲的川普支持者Rita Stone表示，川普非常自戀，又非常狂妄自負，但他會把事情做好。和許多其他選民一樣，她表示自己最關心的是美國南部與墨西哥接壤的邊境，並讚揚川普擔任總統期間在邊境建造高牆所做的努力。