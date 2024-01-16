自疫後國境開放後，台灣旅客訪韓熱度已大幅回升，航空公司飛往韓國的航班數不但運能逐漸復甦，在韓國地方機場航線的增加也有亮眼成績。韓國觀光公社指出，2023年台灣訪韓旅客人次約95萬，已回復至疫前約75％水準。

回顧2023年，韓國觀光公社台北支社積極推動優秀團體旅遊商品，對此提供各種支援，符合優秀商品和高品質商品認證規定的行程，不但增加其廣告費補助比例，實際出團時還可申請小禮物、門票等補助。

展望後市，雖然2024年的支援制度尚未公佈，但旅行社目前仍可依照2023年制度，送審開發的旅遊商品。因應疫後旅遊型態改變，韓國觀光公社針對5人以上的小型團體、客製化行程也提供優秀商品支援，與系列團體商品規定相同。

同時，韓國觀光公社今年延續去年和品保協會共同推廣的雙認證項目，商品除需符合高品質商品規範外，亦須通過品保協會審核。業者持雙認證商品申請品保協會的國際金旅獎時可獲得加分，且獲雙認證的商品均附有標章，方便民眾選購行程時自行辨識。

韓國觀光公社台北支社長李長儀表示，以自由行或團體旅遊方式到訪韓國，均有適合的消費族群。今年將持續大力推廣地方機場航線和地方城市景點，盼透過推廣優秀商品認證及雙認證，使台灣民眾對韓國團體旅遊商品有新認識，也希望提供更具深度的韓國之旅。