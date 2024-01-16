從貨幣政策來看，安盛投資管理日本股票基金B投資團隊指出，預期日本央行有機會取消八年來的負利率政策，並在2024年4月前後，將利率上調10個基點到0.0%，同時結束殖利率曲線控制政策。然而，日本央行應該會維持審慎的態度，預期2025年底前，政策利率將提高到0.25%。

2024年以來，日股持續攀升，截至1月15日為止，日經225指數最高逼近36,000點，創下1990年以來的新高點，根據統計，截至1月15日為止，日經225指數近一年漲幅超過38%，日本東證一部指數則超過33%。受日股上漲激勵，日股基金也繳出亮眼成績單，根據Morningstar統計，截至1月11日為止，日股基金近一年平均報酬率超過22%，其中，更有超過四檔基金的近一年報酬率超過三成。

國際資金持續的淨流入日本股票基金，也顯示市場對日股的後勢表現，持續維持看好的態度，根據Bloomberg統計，2023年整年度，國際資金買進日股基金金額超過290億美元，是亞洲主要股市中買超金額最高的國家，今年以來國際資金買超日本也超過20億美元，同樣是亞洲主要股市中，國際資金買超金額最高的國家。

此外，股神巴菲特在2020 年 就看好日本長期發展，大手筆斥資 60 億美元，買入三菱商事（Mitsubishi Corporation）、三井物產（Mitsui Bussan）、伊藤忠商事（Itochu Shoji）、丸紅（Marubeni）、住友商事（Sumitomo）等日本五大商社股份，自2020年8月以來，日本五大商社股價漲幅分別達157% 至 351%不等，使巴菲特的波克夏公司獲得非常可觀的利潤。

安盛投資管理日本股票基金B投資團隊表示，數十年來，日本一直對抗通貨緊縮，現在終於迎來轉捩點。日本的工資水平持續上升，預期2024年和2025年的平均通膨率分別為2.2%和1.6%。經濟增長可能會放慢，但將會領先其他已開發經濟體，由於政府推出大量刺激措施，我們估計2023年、2024年和2025年的GDP增長率分別達到1.9%、1.2%和1.0%。