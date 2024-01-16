經過漫長的16場禁賽，勇士前鋒「追夢」格林（Draymond Green）終於在16日回歸戰線，對陣人手短缺的灰熊，格林從板凳出發獲得7分7籃板4助攻，但是灰熊仍以116比107獲勝。勇士在格林缺陣期間只有8勝8敗，也未能在格林回歸之夜拿下勝利。

勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）投20中11轟下全隊最高26分，還演出精彩好球。柯瑞在一次進攻遭到灰熊後衛小威廉斯（Vince Williams Jr.）貼身防守，小威十分積極要抄球，反而被柯瑞以控球技巧戲耍，最後切入挑籃得手！沒想到兩人年齡相差12歲，小威還是很難跟上柯瑞。

灰熊主將莫蘭特（Ja Morant）受傷報銷，另有多人缺陣，控衛小威廉斯勇砍全隊最高24分，抵銷柯瑞的得分，還有GG傑克生（GG Jackson）貢獻生涯新高23分。勇士的二號得分手「浪花弟」克雷湯普生（Klay Thompson）幾無建樹，投10 中4只得9分，反而是替補上陣的庫明加（Jonathan Kuminga）獲得20分11籃板。

格林回歸前夕還在網路炫耀自己的強悍數據，因為他是總得分、總籃板、總助攻、總抄截、總火鍋等5項數據都很高的全能球員，「人們會恨我，但事實就是事實，繼續讓人們印象深刻，我就是如此出色！」