即使今年美國聯準會降息的機率並不低，但DoubleLine Capital執行長、有「新債王」之稱的岡拉克（Jeffrey Gundlach）警告，今年美國經濟衰退的機率高達75%，進而點燃全面裁員的狂潮，債務問題將全面引爆。

Business insider報導，岡拉克身價超過千億美元，過去時常對股市與經濟狀況表態，他認為去年美股的表現並沒有贏過全球大盤，且這兩年跟世界上其他地區相比，美國已經不是領導者。

他也提到，現在押注標普500指數是相當危險的舉動，尤其「七雄」已經沒有那麼強勢，「從7月開始，他們就橫盤整理，陷入掙扎而停滯不前，這代表市場趨勢變化即將到來。」

2024仍將是一個充滿變動的時刻，岡拉克提到，「陷入經濟衰退的可能性超過50%，更有可能達到75%，如果陷入衰退，失業率將直線上升，一旦開始裁員，就必須花很多時間才能擺脫裁員的情境。」

除此之外，岡拉克不斷警告美國聯邦債務不斷膨脹的危機，「當經濟衰退到來，代表我們的債務問題將會全面爆發，我們已經做好準備並保持彈性，面對各種難以處理的危機。」