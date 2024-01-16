台中市立委選戰，國民黨原本僅2席，此次狂掃6席，台中市長盧秀燕輔選功不可沒，也因此被視為可能參選2028總統大選。資深媒體人黃暐瀚也直言，2028國民黨總統參選人應該就是盧秀燕，2026年卸任後，剛好有13個月讓她全台跑三圈，銜接2028的總統選戰。

黃暐瀚今（16）日在臉書提到，盧秀燕在台中輔選立委，讓國民黨最終拿下6席，功不可沒。此外，盧秀燕選前公開宣佈，就算侯友宜當選，不入閣也不組閣，會繼續留在台中顧家，昨更閃電宣布副市長由賴淑惠、鄭照新接任，盧秀燕兵貴神速、手起刀落、次次果決，「2028國民黨的總統參選人，應該就是她了」。

黃暐瀚進一步分析道，連續三次找「現任直轄市長」參選總統失利，國民黨這下該知道，這辦法行不通了，而盧秀燕承諾做完台中市長八年，等2026年卸任之後，剛好有13個月讓她全台跑三圈，銜接2028的總統選戰。

黃暐瀚也提到，朱立倫的黨主席職務到2025年，未來盧秀燕需要有人穩穩繼續選贏台中（江啟臣），要有一呼百諾的人氣王力挺，帶來人潮（韓國瑜），還要有地方諸侯好朋友，鼎力相助（蔣萬安、張善政、中台灣八縣市），盧秀燕的佈局，既穩、又深、還遠。

「大膽晉用幕僚世代的鄭照新當副市長，就是盧秀燕方向明確、行動果決的證明」。黃暐瀚說鄭照新身為韓國瑜的高雄市政府新聞局長，又是過去江啟臣的立院幕僚，如今提拔上來擔任台中市副市長，證明盧秀燕「敢用年輕人，積極聯繫黨內，還顧及媒體關係」。