新國會一如選前預期藍綠白三黨不過半，開議第一戰面對的就是國會龍頭改選，做為關鍵少數的民眾黨，拋出建立國會聽證調查制度、強化人事同意權審查、加強立委利益迴避規範、立法院經費公開透明，並承諾定期公布相關經費使用等四項主張，要求藍綠2黨回應。民眾黨高舉「改革比位置重要」大纛，不直接應對立院院長這個「燙手山芋」，而是站上制高點把球丟給兩大黨，既然議長拿不到，至少改革的名聲要先搶到。

立委選舉結果，沒有任何政黨單獨過半，掌握8席關鍵少數的民眾黨「動見觀瞻」，成為未來法案、人事的「砝碼」。外界都在關注，第一場表決大戰，也就是正副院長改選，會挺藍還是挺綠？只不過，8位立委周一的媒體「見面會」，並沒有給出明確的答案，反倒是出了一份國會改革的考卷，要藍綠雙方有志「大位」者作答，屆時再依評分決定「獎落誰家」!

民眾黨突出「奇招」，把球丟回兩大黨，國民黨中央方面沒有具體回應，民進黨方面也僅透過立法院黨團表示，立法院正副院長是否適任，應該以其是否適任國會議長為考量，而非先以各種訴求為前提。

目前的國會生態，國民黨掌握52席，再加上2席無黨籍立委，穩居國會第一大黨，民眾黨不論挺藍、挺綠、挺白或棄權(民眾黨表明團進團出、不會開放)，除了挺綠之外，國民黨基本上贏面都大，自然不用急著表態；至於民進黨粗略的回應，恐怕沒辦法讓民眾黨買單。

就民眾黨的角度，是否適任？依據就是試卷作答內容，而不是「跟著感覺走」，民進黨的游錫堃有比較適任議長？是憑什麼？穩定過半的民進黨最近兩屆分別推出蘇嘉全、游錫堃又是什麼適任標準？說白了就是「阿秋霸」，看誰的人數多、胳臂粗，不是嗎？現在藍綠不過半，要得到白營的支持，當然得看人家臉色啊，適任與否標準就是依照白標的四承諾，而不再是唯一綠標。

畢竟，民眾黨的選票基礎以年輕人為主力，這些選民有多少比例喜歡國民黨或韓國瑜？如果以在野制衡的角度，不能逢綠必反，但總不能新國會第一戰，莫名所以就倒向執政黨，票投4年任期只見心心念念幫國會找新家的游錫堃。因此，民眾黨勢必盤算再三，和以前的立法院小黨一樣先喊改革，以此做為「擋箭牌」，避免直接站上第一線扛下可能的質疑與責難；再者，透過這個賽局小試身手，測試立法院的水溫，模擬未來朝野攻防的和戰模式。