迪化汙水抽水站緊急發電機自1998年建置，迄今已使用逾25年，除年久效能降低，運轉時容易產生黑煙影響空氣品質，為此台北市衛工處著手淨零改革，該緊急發電機汰換更新已於2023年底前更新完成，可確保台北市汙水系統運作無虞，同時改善空氣品質。

迪化汙水抽水站是台北市汙水輸送最重要樞紐，將汙水揚升送至汙水處理廠處理，24小時不眠不休的運轉，電力一刻都不容中斷，尤其颱風期間，萬一突發斷電，就須倚賴站內緊急發電機立即啟動支援接應，以維持抽水機正常運作。

衛工處設施管理科長張賢德表示，緊急發電機是迪化汙水抽水站於台電停電時之動力來源，相較汰換前功率為3400仟瓦的舊機組，新置2台功率為2000仟瓦的緊急發電機，可大幅降低操作風險、提升15％以上的發電餘裕；他指出，本次新設的2台緊急發電機皆屬環保機型，運轉過程不會排放黑煙，也不會產生柴油燃燒不完全的異味，真正做到安全又環保，一舉數得。

衛工處說明，本次迪化汙水抽水站汰換緊急發電機，若發生停電等突發狀況，緊急發電機就能即刻啟動以維持抽水機正常運轉；新設置的機型也較為環保，不易產生黑煙，為鄰里生活環境品質貢獻一份心力。