勞動部今天公布一月中旬有314家、7562人實施無薪假（減班休息），為近一年來人數新低，勞動部官員表示，除了可能因過年前趕單外，有多家大廠均反映訂單回穩不再實施減班休息，預估2月前會往好的方向發展，至於3月後則仍要待觀察。

揈勞動部公布，一月中旬共有314家、7562實施無薪假，較一月上旬公布的366家、9764人減少52家、2202人，多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數為3個月（含）以下。

「7562人為近一年來最低」，勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉表示，相較上一期減少實施主要為製造業，並有某自行車零組件大廠減少實施400多人，另一自行車零組件廠減少實施100多人，也有某半導體設備商及金屬製品製造分別減少實施200人、100人，還有某被動電子元件及光電配件元件廠均減少實施200餘人，且都提及是訂單回穩、不再實施。

王金蓉說，本期公布的減班休息不再實施的家數以百人以上事業單位為多，大型公司已漸漸回穩，加上由於過年休假、多數公司在年前有趕單需求，預估2月前減班休息會回穩，但製造業是否繼續實施與訂單關聯性大，3月後則要再持續觀察。