智原宣布將將以2000萬美元(折合新台幣約6.22億)收購台積電IP供應商Aragio Solutions的100%普通股股權，目標在上半年完成收購。

美系外資表示，Aragio是一家總部位於美國的小型半導體IP公司，提供用於前端處理的經過矽驗證的基礎IP(特別是I/O)，根據其網站介紹，其技術範圍從0.18um到5nm，客戶包括台積電、三星、格羅方德和聯電(2303)。

美系外資進一步表示，Aragio也一直在與英特爾就3奈米、2奈米的潛在項目進行討論，相信透過此次收購，將擴大智原IP業務的潛在規模市場，也能讓智原接觸到領先的智慧財產權業務中所潛在更大的IP客戶群，畢竟智原目前的I/O IP支援僅至22nm。故維持智原加碼評等、目標價435元。

歐系外資認為，透過收透Aragio Solutions將有利於智原擴大其先進製程的潛在客戶規模。Aragio Solutions是一家位於美國的利基IP供應商，其擁有20多年的研發經驗。值得注意的是，Aragio Solutions為英特爾代工廠設計了3奈米的I/O業務，也幫台積電設計4奈米。Aragio Solutions年銷售額約800~900萬美元、擁有10~20名員工，估計淨利潤率為20~30%。

歐系外資表示，智原收購Aragio Solutions預計在今年第二季末或第二季完成，屆時以實現全面整合，但直接在財務影響有限，但建立了長期代工夥伴關係作，預計Aragio Solutions於智原未來的IP業務在2024~2025年僅占公司總銷售額的1~2%，然而，考慮到100%的毛利率產業特質，估計此次收購將對智原未來營業利潤貢獻2~3%，更重要的是，Arogio Solutions的I/O跨不同代工廠的先進節點可強化智原與先進製程合作夥伴的關係。故維持智原買進評等、目標價435元。