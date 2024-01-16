為提供更好長期照護服務，協助私立住宿長照機構提升服務品質，台北市衛生局表示，今年開始北市新設立私立住宿長照機構，只要符合資格，首年每床補助24萬元，每家最高補助100床。

根據今年起實施的「台北市衛生局補助私立住宿長照機構要點」，台北市新設立機構人力配置符合收住「管路、造瘻口、植物人、長期臥床（含重癱）」，或私立住宿式長照機構服務對象「具行動能力失智症」，補助基準以床數計算，首年每床補助24萬元，每家補助床數最高為100床。

衛生局表示，將進行初審及複審，負責審查補助申請計畫及照護品質提升規劃，以確保符合補助資格，將資源進行有效分配。

衛生局表示，「台北市衛生局補助私立住宿長照機構要點」將有助於提升北市私立住宿長照機構的量能和品質，並減輕機構經營負擔，使機構能有較充裕經費，照顧有長照需求的長者及民眾，提高北市長期照護服務水平。