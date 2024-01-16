許多人都有排便不順的問題，小心與未來失智風險有直接相關性。大腸直腸外科醫師陳威佑就引述日本一項大型研究指出，與每天排便者相比，每周排便次數少於3次的男性，得到失智症的風險約高出1.8倍、女性則高1.3倍。此外，糞便堅硬者罹患失智症的風險也較高。

陳威佑在臉書專頁「大腸直腸外科 陳威佑醫師」發文表示，很多人會認為，排便不順只是腸道問題，但其實糞便為身體75％毒素排出的方式，當出現排便困難，還可能會對其它功能造成負面影響，不可不慎。

事實上，最新研究發現，排便次數與失智症風險有關。陳威佑提到，根據日本國家癌症中心一項針對4萬人的研究結果顯示，與每天排便者相比，每周排便次數少於3次的男性，罹患失智症風險約高出1.8倍、女性則高1.3倍；且從數據可得知，排便次數越少，罹患失智症的風險也隨之提升。

不僅如此，陳威佑說，該研究還進一步分析糞便狀態，發現大便堅硬者罹患失智的風險也較高，相比大便正常者，男性約高出2.2倍、女性高出約1.8倍。

陳威佑表示，對於此研究結果，癌症中心負責人澤田說明，主要因為過硬的糞便或減少排便次數，大多是糞便在腸道內停留時間較長所導致，而過長的糞便滯留時間，相對的會滋生更多壞菌，從而引起全身發炎、惡化，以及自由基增加等問題。

除了上述日本癌症中心的研究外，陳威佑說，阿茲海默症協會也發表研究指出，便祕與認知老化和衰退有關，長期便祕者的認知能力會惡化。該研究追蹤超過10萬人，發現與每天排便1次者相比，便祕者的認知能力明顯較差，相當於認知年齡多了3年、認知衰退機率增加73%，且能產生丁酸的丁酸球菌會減少。他解釋，丁酸能影響神經傳遞物質的合成和釋放，這對於認知功能的正常運作至關重要。

陳威佑提醒，便祕會造成腸胃好菌減少，進而影響免疫反應與神經傳導，再影響到認知能力。因此，若本身有便祕困擾者，務必多攝取蔬菜、勤運動；但若是因痔瘡問題導致排便不順或便祕，應及早就醫治療。