45歲女星林子瑄（前藝名：林芷萱、林子萱）因外型神似台灣第一名模，而有小林志玲封號，她過去曾和劉至翰有過3年婚姻，生下一子後離婚，林子瑄也淡出螢光幕，近年她轉行當直播帶貨有成，上節目卻透露這行辛酸無人知，曾被顧客告上法院，還因為有人訂貨沒付款，讓她只好開直播罵人。

林子瑄最近上《單身行不行》，笑說自己做直播做好幾年，做到後期已經有職業倦怠，笑說像是跳槽當討債公司，原因是他們這行通常是客人喊加一，自己就會從國外幫忙帶貨回來，有次有個客人要貨到付款，結果貨到了竟然拒收，林子瑄拜託小幫手打電話去問，三催四請對方就是不肯把款項付清，林子瑄後來忍無可忍，於是在直播中罵人，更坦言什麼人都有，有人稱家裡有人過世、有人稱腿斷了，讓她好奇現在明明手機上就可以轉帳，為何受傷不能付款。

林子瑄轉行討債公司？奧客敲竹槓「無理要求」讓人瞠目結舌【單身行不行】

林子瑄更說，做直播做到最傷心的是被告，她某次賣一件羽絨背心坦言是自己有錯在先說錯成分，有位客人反應後她也第一時間做處理，表示願意退款，對方竟獅子大開口要求精神賠償，鬧上法院後更獅子大開口要求9萬多元台幣賠償，在法院外還請來類似兄弟的路人站場，但還好法官明理，她被控告詐欺罪，最後不了了之不起訴。

至於還想要談戀愛嗎？林子瑄歷經兩段婚姻後坦言對愛情已經沒有什麼幻想，笑說戀愛有SOP，第一階段叫口香糖期，又甜又黏；接著是雞尾酒時期，前面很甘甜後面很苦澀；第三階段是飛航模式期，就是人可能是開機，但永遠接受不到另一半的訊息，她後來分析自己個性，發現好像不適合歷經戀愛最後的時期，保鮮期只有半年，後來就會食之無味、棄之可惜，不如索性不談戀愛還比較快活。

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