劇情長片《明天比昨天長久》由台灣、新加坡、法國及葡萄牙4國合資合製，並獲桃園市補助、桃園協拍中心協助取景拍攝，即將於19日正式上映，為回饋桃園市民，特別選在21日下午2時於中壢光影電影館舉辦桃園特映會。

文化局指出，《明天比昨天長久》是新加坡新銳導演姚志衛的首部長片，更入圍柏林影展新世代單元。不僅如此，該部長片由台灣實力派演員戴立忍飾演父親，搭檔新加坡素人演員陳嘉良，描述從台灣移民至新加坡的單親爸爸與兒子之間的故事，藉由都市中親子間劍拔弩張的緊繃關係，帶出華人社會中的共通處境。

文化局表示，桃園風景囊括繁華的現代城市與天然地景風貌，交織出最純粹又多元的台灣風景，提供《明天比昨天長久》絕佳的拍攝資源。而在桃園協拍中心的協助尋景下，影片中大量森林場景選於桃園市復興區拉拉山、復興區卡拉部落及龜山區福源山拍攝。

文化局說，以大自然和原住民部落為主體，將台灣林相特色美景，藉由影片的國際參展及上映，吸引更多觀眾對桃園自然及部落文化的了解，以達到城市行銷的效益。

文化局還說，《明天比昨天長久》是桃園影視補助製作109年度所評選出的優秀作品，市府除提供實質經費挹注外，同時結合協拍單一窗口提供劇組第一線支援，協助尋找場地、提供拍攝景點諮詢，代為協調各類行政事項，提供最專業且有效率的協拍服務，讓影視主創團隊能無後顧之憂地完成創作。

《明天比昨天長久》桃園特映會邀請在地愛好電影者一起觀影，用實際行動支持台灣好片，導演姚志衛也將特地從新加坡飛來參與本次特映，並於映後與影迷近距離交流，可至https://reurl.cc/prm18b索票，座位有限、索完為止。