新北國三生割頸案，被害國中生校長今晨在臉書貼文表示，「心痛！弟弟以後不能再照顧姐姐了！」對於姐姐的未來，被害國中生爸媽不敢多想：「我們現在年紀漸大了，就照顧姐姐到我無法照顧為止。」對於弟弟這份照顧姐姐的心願，每每在夜深人靜的時候，他常常想起該如何去協助對方完成未竟的願望，也許可以為他做些什麼？也許更多支持關懷的人也可以幫助弟弟完成心願，一起牽起姐姐的手！

校長說，在每一天前往會館陪伴關懷家屬的時光中，屢屢聽見他的媽媽唸著佛號，祈願弟弟即身成佛，聞者傷心鼻酸！在每一天與他爸爸的互動當中，感受到爸爸的堅毅、正直、無私的愛，祈願司法給弟弟公道、正義！而他心中也許下承諾，一定要窮盡心力去營造一個更安全友善的校園環境！

15歲的弟弟是一個溫和靦腆正直，獨立懂事的男孩，在學校更是老師的得力助手，經常擔任班上維持班級秩序的角色，常常見義勇為、熱心助人，深得同學的喜愛，更被多數同學認可選為班級模範生！

因姐姐是身心障礙者，從小父母一直教育弟弟，未來要擔負照顧姐姐的責任，因此他從小就處處為姐姐著想，立志要好好照顧姐姐，陪伴姐姐一直到老。弟弟國中時，因媽媽工作忙碌的關係，每天放學時弟弟怕姐姐亂跑，總是幫忙牽著姐姐的手一起回家，這個任務很困難，但弟弟說要確保姐姐安全外，也避免媽媽騎車趕時間接送的危險，所以還是耐心負責的接下這任務。

國小六年級時，弟弟通過數理科資賦優異鑑定，原本可以選擇鄰近具有資優教育班的學校，但為了能照顧姐姐，選擇和姐姐念同一所完全中學，姐姐讀高中部，弟弟讀國中部。下課時，他更會利用短暫休息時間，從樓上跑到一樓的高中部特教班教室，偷偷關心姐姐的學習情況。

爸爸在一個小公司上班，媽媽做著鐘點工作，家境雖不富裕，但是十分幸福。弟弟更是貼心，在這個本應享受快樂青春的年紀，一想到家中的狀態，就會主動分擔家務，照顧身心障礙姐姐，幫忙教姐姐基本的生活技能，以及協助做家事，幫媽媽倒垃圾等。爸爸曾說：「弟弟從來沒有忤逆過他，從未頂過嘴，真的是來報恩的孩子。」

校長說，想再牽著姐姐的手，讓姐姐感受軟軟的、暖暖的愛，如同弟弟做的一般。也想更多人一起牽著姐姐的手，讓她感受安全、溫暖與滿滿的愛！