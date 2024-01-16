侯面對媒體詢問，再次重申「我才是要一肩扛起的負責人」。（高鈞麟攝）

新北市長競逐總統大位失利，已銷假上班，回歸市長身分，今（16）日參加1月份警政工作會報前，侯面對媒體詢問，再次重申「我才是要一肩扛起的負責人」，甚至有媒體想挑撥侯、韓之間情誼，侯友宜苦笑回答：「選舉過程中，我不會忘記任何曾經幫助過我的人，我只有加倍奉還，在市政工作表現更亮眼，才對得起所有人。」

侯友宜今早先主持道安會議，結束後，再趕赴警察局，參加1月份警政工作會報。會議開始前，有媒體問及「從13日至今，談話始終沒提到韓國瑜，外界好奇是否有心結？」侯聽到女記者提問，先是一陣苦笑，欲言又止的說：「你一定是？」

侯友宜開門見山的說，非常感謝國瑜兄，在區域、不分區立委的協助，開票當天晚上，他特別前來競總致意，「我對他表示十二萬分萬分感謝，任何曾經幫助過我的人，我都不會忘。」

侯指出，選舉過程中，大家伸出援手，不管是哪一個角色，永遠記得對方，這個情他會一輩子記在心裡，如果能適時回報，一定全力以赴。不論是韓國瑜或是連戰、馬英九、蕭萬長、王金平、朱立倫、吳伯雄等黨內前輩，都非常感謝大家。「我辜負大家期待，我只有加倍奉還，在市政工作表現更亮眼，才對得起所有人。」

關於趙少康臉書發言，侯友宜說，選舉過程中非常感謝少康兄，「我們堅持要藍白合，都願意等到最後一刻」，他是臨危受命，義無反顧來相挺。非常清楚趙的態度，而且他對時事針貶有獨到的見解，期待趙未來為國家為人民多做事。

至於與羅森伯格會晤，侯表示，未來會團結在一起，與美國並肩作戰，國民黨身為在野黨，一定扮演好監督角色，讓台海安定、台灣能安全，美國也能安心。

對於張亞中的批評，侯說，選舉過程中，難免大家有不同看法，選後侯友宜才是要一肩扛起的負責人，虛心接受所有批評指責，呼籲選後大家一起團結，未來還有更長的路要走。