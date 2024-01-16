解決花東護理人力短缺、招募困難問題，花蓮門諾醫院自2016年起與馬偕醫護管理專科學校合辦護理公費生專班，求學期間提供相關補助，考取證照後即返院服務，畢業即就業。院方今年預計招收24名學生，2月起將連續辦理3場招生說明會，希望藉此讓對護理有興趣的國中學子提前立定志向，一起加入南丁格爾的行列。

門諾醫院與馬偕護專合辦護理公費生專班7年來已培育逾百名學子，有35名護理師返院服務，院方昨再喜迎10位第4屆公費生返院實習，護理部也特別舉辦溫馨愉悅的相見歡活動，讓學長姊現身為學弟妹加油打氣。

「助人又能改善家計何樂不為」返院實習的獎助實習生胡國榮說，門諾馬偕護理公費生專案不僅減輕家庭負擔，也讓他找到人生方向，不後悔選擇這條路，除想成為被社會需要的人，更希望能透過護理專才救人、助人。

取得護理師證照逾半年的第3屆獎助生張偌君則說，北上前往馬偕就讀雖然離家遙遠，卻能在離開舒適圈的環境下培養強大獨立性，得到更多成長機會，有利適應護理工作，喊話未來想報考專班的學弟妹們不要害怕，勇於相信自己能突破困境，開心迎接5年後的蛻變。

門諾醫院院長吳鏘亮表示，門諾醫院東部護理人員培育計畫迄今已培育許多護理新生加入門諾護理行列，透過提前實習及在學長姊的帶領下，提早熟悉未來職場環境，在返鄉服務後盡快投入照護工作。

門諾醫院護理副院長林雅蘋說，第1、2、3屆獎助生已於近年陸續進入護理職場，且服務表現優異，獲得醫療團隊、病人及家屬肯定，感謝在全台面臨護理人力短缺的時刻，每年都有在地學子願意加入，並在學有所成時回到門諾，成為花東最強大的醫療後盾。

門諾醫院表示，今年預計招收24名護理公費生，凡經馬偕醫護管理專校錄取，求學期間除提供相關補助費用，成績優秀者還可另外申請獎學金，畢業後考取證照即能回到門諾醫療法人機構服務，畢業即就業。

甄選入學說明會預計2月辦理3場次，時間分別為2月23日下午3時、24日上午11時跟下午1時，地點門諾醫院平安樓8樓會議室，有意願者可洽詢（03）8241880報名。