1993年5月成立的弘塑以半導體濕製程設備及耗材為主力業務，近年陸續透過投資併購添鴻科技、佳霖科技、太引資訊，跨足化學配品、設備代理通路、工程資料分析等領域，提供客戶完整解決方案，客戶群則包括晶圓代工、封測一線大廠。

弘塑2023年12月自結合併營收2.59億元，月減達44.54％、年減3.48％，為近4月低。不過，第四季合併營收10.38億元，季增達25.04％、年增2.56％，回升至近2年高。全年合併營收35.43億元、年減4.82％，但衰退幅度顯著收斂、仍創歷史第三高。

弘塑去年營運受產業景氣趨緩影響，前三季歸屬母公司稅後淨利4.28億元、年減25.31％，仍創同期第三高，每股盈餘14.99元。公司先前表示，隨著先進製程需求回升，帶動相關耗材需求，認為營運最壞時間已過，預期去年下半年可望略優於上半年。

法人認為，受惠台積電CoWoS先進封裝設備交機潮到來，自製設備訂單出貨使弘塑去年第四季營收動能明顯增溫，表現優於第三季，實際表現符合預期。而去年全年營收雖難逃衰退，但衰退幅度亦較先前明顯收斂，看好獲利可望維持歷年高檔水準。

展望2024年，由於台積電規畫CoWoS先進封裝將較去年倍增，相關設備訂單需求增加，弘塑受惠自製設備進入出貨交機高峰，法人看好首季營運有望續揚、表現淡季不淡，配合化學配品、設備代理業務同步正向，預期今年營運將重返成長軌道，有機會挑戰新高。