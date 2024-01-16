上個月日本PPI（生產者物價指數）年增率不變，是自2021年2月以來，首次沒有上漲，也是連12個月趨緩。不過，外界原本預估是下降0.3%。若跟去年11月相比，12月的月增率為0.3%，也超出預估值0。

上述經濟數字與日本央行預估的一樣，就是當地的物價上漲壓力將會在一段時間內下降，然後再回升。PPI是零成長，表示19日將出爐的日本核心CPI（消費者物價指數），若不包含鮮食的話，可望緩漲至2.3%。東京上個月CPI，也已降到1年多以來最低。

因國際油價走跌，日本央行表訂下周例會時，可能會把4月開始的新財年核心CPI預估值，從2.8%下調至2.5%左右。日圓匯價方面，去年12月日圓兌一美元約在143.80，而11月為149.81左右，日圓升值4%附近。

日本央行行長植田和男有信心地表示，日本目前應該已走出30多年以來，影響支出與投資的通貨緊縮環境。上個月植田曾說，看見日本中長期通膨已成形的證據，薪資與物價非僅短暫上漲，而是逐漸持續上揚且全面性擴大。

日本元月因發生過新年大地震，故外界預估日本央行在23日例會結束時，不會調整目前的利率。但彭博社上個月調查發現，超過3分之2受訪者還是預估，日本央行最慢將在4月之前結束現行的負利率。