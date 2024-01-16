大陸抖音神曲《科目三》爆紅，流暢的刀群舞吸引大批網友模仿，而寧夏夜市近日在粉專上分享新年活動，表示下周四（25日）將舉辦《科目三》的跳舞比賽，引起網友討論，有些人覺得很酷，想要報名參加；但也有人覺得這個舞沒有很好看，並不喜歡。

寧夏夜市的臉書粉專分享，2024年的第一個活動，就是要舉辦《科目三》跳舞比賽，開放20組選手參加，現場會有學生及夜市協會組成評審團，比賽時間為1月25日的下午6點，想參加比賽得先線上填表報名，不接受現場報名。

寧夏夜市的粉專表示，只要報名參加就可以獲得200元悠遊付的現金回饋券，前10組報名的人加碼送紀念版悠遊卡；而比賽前3名則有大獎可領，冠軍可獲得巨大悠遊卡及5000元悠遊付儲值金；亞軍則有3000元悠遊付儲值金；季軍則有2000元悠遊付儲值金。

貼文引起網友討論，正反評價不一。「本來每次回台北都喜歡去寧夏夜市的，看來我要先避開那天，不然眼睛業障重」、「那個舞真的不好看」、「這太狂了」、「潮到我跟不上」、「大展身手的機會到了」，相關消息還被轉發到PTT上引發熱議。