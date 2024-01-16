吃到飽餐廳選擇多樣，是許多民眾吃大餐首選，一名網友表示，最近想吃高級一點的Buffet，但對這類餐廳沒有太多研究，上網詢問「哪一家吃到飽是氣氛佳、食物也好吃的？」貼文曝光引起許多討論，最多人推薦「饗饗」和「饗A Joy」，大讚環境和服務最棒，不過不好預約；也有網友坦言沒見過吃到飽餐廳氣氛好的，「基本上都在打仗」。

一名網友在批踢踢發文表示，以前學生時期會和同學去吃千葉火鍋吃到飽，現在想吃氣氛好一點、食物水準較高的餐廳，目前只吃過一樣是鍋類的辛殿和馬辣，他對高級吃到飽餐廳沒有研究，因此上網詢問「哪一家吃到飽是氣氛好，食物也好吃的？價位高一點也沒關係。」

貼文曝光一票網友點名饗饗和饗A Joy，「目前CP值＋環境＋服務，最棒就是饗饗」、「推饗饗，不過很難約」、「當然饗A Joy」、「看過有些人實際走訪，比較多人推饗A Joy。」

也有網友點名其他餐廳，「沒預算限制就是文華東方了」、「推你一家比較冷門的萬華凱達大飯店百宴，人通常只有2／3，空間寬敞、東西好吃，而且人不多」、「島語，3個人吃給我們6人位子，覺得舒服。」

不過也有人直言「吃到飽我沒見過氣氛好的，基本都在打仗」、「吃完覺得舒服滿足才是真的回本」。