對於未來立法院運作等相關問題，國民黨中央今天表態，將會聽取並尊重立法院黨團意見，強調具體國政議題方向就是去年10月30日國民黨與民眾黨「政黨協商會議」中，國民黨朱立倫主席所提，並獲得台灣民眾黨柯文哲主席認同的強化國會功能等的4點共同聲明，進行台灣第三波民主改革。

國民黨表示，堅持以民意為依歸、與人民站一起，堅定走改革道路，一定會發揮最強監督力量，而具體的國政議題方向就是去年10月30日國民黨與民眾黨「政黨協商會議」國民黨朱立倫主席所提出，並獲得台灣民眾黨柯文哲主席所認同的強化國會功能等在內的四點共同聲明，包括「共同進行台灣第三波民主改革，避免一黨獨大、贏者全拿的民主獨裁，更進一步深化民主」等方向。

國民黨強調，一定會盡到立法院最大黨的角色、發揮最強的監督力量，執行當初國民、民眾兩黨的政黨協商會議的議題，包括「在兩岸方面，恢復台海和平與穩定，並依據中華民國憲法與兩岸人民關係條例，在對等、尊嚴、友善的原則下重啟兩岸對話，持續推動交流」、「共同主張『環境永續』、『國家安全』、『人民健康』、及『有序轉型』、堅守『財政紀律』等」、「在現行的憲政體制下，國會的功能可再一步強化。總統應赴立法院進行國情報告，聽取立院黨團建言後，再補充報告，行政院長應獲得立法院多數支持，重要部會首長應赴立法院聽證報告」等原則目標。

國民黨強調，國民黨在「政黨協商會議」中對台灣未來發展提出的願景並無改變，還將著重揭密「高端採購合約」等民進黨政府採購弊端，以及《揭弊者保護法》等強化監督制衡之相關立法工作，積極發揮戰力，以民意為依歸，國民黨會走自己的道路，更歡迎理念相同的夥伴一起努力深化民主，避免過去幾年的民主獨裁、一黨威權式民選總統、獨大式的治理再度出現，方能符合民意的期待。