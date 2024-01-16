上億海洛因薄片藏縫華麗桌旗闖關 警拆縫夾層驚見毒品現形

走私毒品竟走精工風！台中市刑大偵七隊去年7月循線查獲走私毒品集團，將海洛因磚整飾成薄片，精緻車縫藏置華麗泰國傳統桌旗夾層，透過萬姓泰女以觀光名義企圖闖關，警方在機場通關處查獲，並查扣28條桌旗，共取出毛重近13公斤海洛因，初估市價逾億元，依毒品危害防制條例送辦，萬女經檢察官羈押，全案日前偵結起訴。

警循線去年7月18日下午2時許，在桃園機場通關處查獲30歲泰籍萬姓女子，攜帶少量海洛因，查扣少見的海洛因磚壓模器，經搜查在萬女攜帶的1只行李廂內，發現28條華麗泰國傳統桌旗，經仔細搜查才發現端倪，拆開桌旗工整的車縫線赫然發現夾藏海洛因薄片，成功截獲毒品，將萬女及贓證物帶回調查。

台中市刑大偵七隊2023年7月間循線查獲走私毒品集團，將海洛因磚整飾成薄片，透過精緻車縫進華麗的泰國傳統桌旗夾層內，透過萬姓泰女以觀光名義闖關入台，警方截獲取出毛重近13公斤海洛因，依毒品危害防制條例將她送辦，萬女遭檢方聲押獲准，全案檢方日前偵結起訴。（警方提供／陳淑芬台中傳真）

台中市刑大偵七隊2023年7月間循線查獲走私毒品集團，將海洛因磚整飾成薄片，透過精緻車縫進華麗的泰國傳統桌旗夾層內，透過萬姓泰女以觀光名義闖關入台，警方截獲取出毛重近13公斤海洛因，依毒品危害防制條例將她送辦，萬女遭檢方聲押獲准，全案檢方日前偵結起訴。（警方提供／陳淑芬台中傳真）

市刑大偵七隊隊長陳步青表示，經追查，該走私毒品集團主嫌因毒品案遭通緝，潛逃到泰緬地區，竟在境外另起爐灶，遙控在台集團成員走私毒品，並透過「交通手」萬女以觀光名義夾帶運輸海洛因毒品入台。

警方追查發現，走私集團犯案縝密，先將海洛因磚敲碎，整飾成薄片，再車縫進泰國桌旗夾層內，因縫線工整以目視難以察覺，甚至連緝毒犬也無法聞出，猶如「毒品天衣」。

據了解，萬女攜帶2只行李箱，其中1行李箱內裝有28條泰國傳統桌旗，每條桌旗長約3公尺，外型華麗、製作精美，警方唯恐海洛因薄片毀碎，派2名手巧女警仔細拆解車縫線，赫然發現1條桌旗夾層內竟藏有約1塊等量的海洛因磚，花了2個多小時拆解，共取出毛重13公斤海洛因，初估市價近億。

警方將萬女依毒品危害防制條例移送台中地檢署偵辦，檢察官向法院聲押萬女獲准，日前偵結起訴。全案警方擴大偵辦中。

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