YouTuber「反骨男孩」由酷炫、孫生、琳妲和蕾菈等組成，頻道成立以來已擁有165萬人追蹤，33歲的老闆兼成員酷炫近日上訪談節目「驚奇玩起來」，談起自己的學歷，他突然失控淚崩，大嘆：「我覺得自己學歷很不好，其他成功的YouTuber都是台清交畢業的。」

酷炫談到決定當YouTuber的原因，表示自己10年前就讀自媒體科系，剛好踏上風口成為YouTuber。Sandra說反骨男孩的影片主題都很狂，好奇是否大家反而以罵他們為樂？酷炫認為大家想找出氣筒，所以他們做得事情容易被放大，就像之前很多人在模仿「黑人抬棺」，但他們被罵最兇，讓他好無奈。酷炫曾聽到有人說他用的人，是外界絕對不會找的人，吐露心聲：「就是因為大家不看好，才有被需要肯定的價值。」

酷炫坦言自己學歷不好，自己很想進修。（影片來源／驚奇玩起來YT）

酷炫話鋒一轉，突然哽咽啜泣：「其實我發自內心很羨慕你們所有人，我其實覺得我的……我學歷很不好，對不起。」Sandra看到他雙頰泛紅嚇壞，趕緊拿衛生紙直呼：「天啊！這有在企劃裡嗎？沒有想到會哭，你喝太多了是不是？」酷炫邊哭邊向Sandra道歉自己情緒失控，讓Sandra相當心疼連忙安慰。

酷炫邊哭邊表示，自己有去做功課，也發現了其他YouTuber的高學歷，「每一個成功的YouTuber學歷都非常好，大家都台清交畢業，我知道自己學歷很差，我一直很想去念EMBA，我有很多事情我很想做，我知道我自己能力不足，我就會恨我自己為什麼這麼笨，我一直想要變得更厲害，給自己壓力很大。」一番言論讓Sandra好心疼，多次確認片段能否播出，酷炫也大方表示可以使用：「拍YouTube的時候，我就知道我人生已經獻出去給各位。」