高雄市此次立委選舉八仙過海，黃捷、李柏毅披上立委戰袍，也代表著議會將少兩席綠營議員，而民進黨在議會內也不再是絕對多數，有人擔心會影響施政。對此，高雄市長陳其邁表示，市政不分藍綠，因此不擔心。

陳其邁今日表示，地方發展的一些議題，其實藍綠都有非常高度的共識，譬如重大的交通建設、特色公園、長照等等，議員們都非常關心，大家還是一貫的原則，還是會謙虛地傾聽議員的意見。市政也不會分藍綠，也會持續地跟議會合作，席次並不會影響府會之間合作的默契。