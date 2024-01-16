較高的債務、利率飆升，以及經濟的疲弱，都讓一些瑞典房地產公司承受了借款成本上揚和市場需求放緩的壓力。

Oscar地產執行長Carl Janglin在聲明中說：「我們原本希望繼續擁有這些房產，但DNB銀行希望我們償還貸款」。

瑞典與德國同列歐洲房地產危機國家。該公司指出，此次強制出售的房地產，估計的價值約為30億克朗，交易折扣為27%，相當於接近打7折。

在公布出售消息之後，Oscar股價一度大漲85%，隨後回吐部分漲幅，周一收盤仍大漲了19%。但是在過去12個月當中，Oscar股價已跌了約80%。

Oscar在一份聲明中表示，它將繼續與股東和貸款人討論，如何恢復股價和增加新股本。

Oscar曾在10月時表示，高利率已經耗盡了公司流動性，其生存有賴於吸引新資金。

兩家銀行在10月時候隨即要求Oscar立即償還貸款，其中一家銀行在11月否決了一項擬議中的紓困計畫。

Oscar房產在周一的買家是瑞典地產大亨Erik Selin，透過他的公司Erik Selin Fastigheter出手購買。

Carlsquare的分析師Bertil Nilsson表示，相比之前的拍賣，該交易似乎遇到較少的競標對手。該筆交易普遍而言可能拖累今年第一季的房地產價格。