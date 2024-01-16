台鐵太魯閣列車2021年4月出軌撞擊清水隧道北口，造成49人死亡、200多人受傷，懲戒法院將前台鐵局局長張政源判決降1級改敘，時任交通部常務次長兼任台鐵局代理局長祁文中記過1次，時任工務處處長陳仲俊判決降1級改敘。可上訴。

懲戒法院依相關事證認定張等人未能督導所屬落實執行職務，且未能建立委外業務之稽查制度，欠缺工地風險危害意識，漠視安全文化，未能改善，終致發生本次事故，情節非輕。

合議庭衡酌本次事故發生之主因是承包商違法利用清明連假施工，且因車輛滑落鐵軌施救不當肇致，張等人違失則較次之，以及他們都長期服務公職，服務期間表現良好，判決張政源降1級改敘，祁文中記過1次，陳仲俊降1級改敘。

202年4月2日台鐵局408次太魯閣號列車，於花蓮清水隧道北口撞及K51標工程工地滑落之施工車輛，造成列車翻覆，發生司機員2名、乘客47人死亡，200多人受傷之重大事故，經監察院調查認定張政源等人有違失，彈劾移送懲戒法院審理。