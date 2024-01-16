台灣氣質女星郭碧婷2019年嫁給娛樂大亨向華強長子向佐升格為豪門媳婦，2022年向佐被拍到趁老婆不在帶女生回家，「向太」陳嵐立刻跳出解釋那只是幫兒子負責工作的大姐姐，否認兒子外遇。今(16日)是郭碧婷40歲生日，才過凌晨12時，向佐就連發8文放閃，替老婆慶生，也間接證明兩人感情無異狀。

郭碧婷先後和向佐生下一女一子，集滿好字，稍早向佐第一時間就曬出過去和郭碧婷拍的閃照，嘴甜說：「祝我最漂亮的老婆郭碧婷生日快樂！從冬天到冬天、又是一年、何其有幸、其歲並進、love you！！」接著又感謝愛妻說：「感謝你對我們這個小家的每一份付出、以及永遠那麼支持我。」

向佐曬照片放閃。（圖／翻攝自向佐JackyHeung微博）

向佐之後幾乎每隔一小時就發一篇文讚揚郭碧婷，先說老婆是「最美的媽媽」，又讚揚她是好演員，接著曬出全家人到澳門、北京等地拍的照片，最後說：「今年是我們相識的第八年。有愛、有家、有你、希望你永遠快樂」，網友回應：「相識八年！發了八則微博！佐哥這是記錄幸福的軌跡！太有心了」、「哇噻，已經八年了嗎」、「好好珍惜手上的幸福，你是最好的你的也是最好的」、「要愛你就要一心一意，這樣才能幸福快樂」。

郭碧婷和向佐結婚後，婚姻狀況常被網友議論，先前向佐稱「家裡有3個小孩」，原來意指把郭碧婷當大女兒寵愛。而先前有傳聞指向太疼郭碧婷，把珠寶都留給媳婦，才使向佐把重心放回家庭，引他不滿回應：「從來都沒有想要過的東西，不明白你們在胡思亂想什麼！我對珠寶一點興趣都沒有，我回不回家開不開心我會從家人眼中看出來，不需要大家擔心，你們可以任意猜測，我也會偶然回覆，一點邏輯都沒有的討論。」