大陸房企碧桂園15日召開年度工作會議，集團董事局主席楊惠妍、集團總裁莫斌均出席會議。楊惠妍強調，2024年集團的重點工作仍然是保交付、保經營和保信用，2024年碧桂園預計交付量超48萬套。同時會上透露，目前公司9檔境內債券已成功展期，境外債務管理措施也在有序推進。

楊惠妍還表態，「家族肯定與公司共命運，會全心全意、真心真意地為公司的發展努力，目前也在盡力盤活資產。」在會上，她再次分享了集團創始人楊國強所書寫的《我夢想中的碧桂園》，並表示「雖然公司現在面臨困難，但夢想中的碧桂園從未改變。」

根據《證券時報》引述楊惠妍在會上表示，「在保交付、優化經營的過程中，努力保信用，做好各相關方的溝通和安排，使公司在保交付過程中有序修復資產負債表。」她說2024年公司預計交付量超48萬套，仍然是天量的交付任務，公司上下要從資金、資源以及個人狀態上做好充分準備。

據碧桂園提供數據顯示，2023年全年碧桂園累計交付超過60萬套房屋，累計交付面積7162萬平方公尺，涉及31省249個城市，但尚未達成去年年中的全年預計總交付近70萬套房屋目標。但碧桂園引述第三方廠商統計指出，公司年度房屋交付量仍穩居行業第一，且接近第二名和第三名交付量的總和。

在保信用方面，會上透露面對前所未有的困難，碧桂園也在積極採取措施自救，開源節流、降本增效，推進債務重整，目前9檔境內債券已成功展期，境外債務管理措施也在有序推進。

同時，會中表示，正在穩步推進科技建造和代管代建新業務，其中在代管代建方面，截至2023年底，碧桂園建管（鳳凰智拓）已累計新增代建項目30個，在售貨值約244億元人民幣，覆蓋全大陸20個城市。