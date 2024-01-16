前民進黨主席施明德於近日過世，享壽83歲。學者林環牆也分享其生前說過的2段話，一是「民進黨全面執政，我真的毛骨悚然」；二是「民進黨員只要貪污被抓，都說政治迫害，然後全黨挺他」。對此，林環牆直言，「不愧是觀察敏銳」的台灣歐吉桑。

林環牆今（16）日在臉書發文表示，施明德是夠慓悍的一代英雄。並披露施9年前（2015年）說的兩段話：

第一段為「如果明年蔡英文贏，民進黨全面執政，『我真的毛骨悚然』！」

第二段則是，「國民黨和民進黨的本質，是有很大的不同，國民黨員如果貪污，違法被抓了，他們都頭低低的，然後全黨跟他切割；但是你看民進黨員，只要貪污被抓了，都是雙手高舉說：『政治迫害』，然後全黨挺他，連真相都還不知道，就沒有條件地挺。」

林環牆指出，施明德的兩段話對國民黨與民進黨都説的非常重，不愧是觀察敏銳的台灣歐吉桑。網友看完後也紛紛留言，「只要有傻子信和挺，騙子就有舞台繼續騙」、「即使政治立場不同。但是發自內心尊敬敬佩的英雄」、「不愧是前輩」、「這麼多年來，一直過著毛骨悚然的日子」。