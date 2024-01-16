高雄榮總近年來不斷突破新目標，更於1月承接高市聯合醫院，16日舉辦新舊院長交接佈達儀式，院長將由林曜祥交接為陳金順，高雄市長陳其邁也以「回娘家」的心態見證這歷史的一刻。

高雄榮總在歷任院長帶領下，臨床醫療、教學、研究等各方面具有相當卓越成績，已經成為民眾所信賴及讚賞的醫學中心，今年1月更與高市聯合醫院結為連理，承接高市聯合醫院相關醫療業務，不斷將高雄榮總帶往新道路。而舊任院長林曜祥任內也做出1000天蓋好屏東榮總醫院的創舉，令人相當欽佩。

國軍退除役官兵輔導委員會馮主委世寬致詞表示，新院長陳金順具備豐富臨床經歷，於高雄榮總擔任教學研究部主任、內科部主任及醫療副院長，展現卓越領導與管理能力。疫情期間任職醫療副院長，襄助院長積極制定醫院防疫計畫，領導防疫應變醫療組，督導提升醫療服務品質及建置營運管理平台等，在醫療、教學和研究各方面均有卓越績效。

高雄市長陳其邁表示，林院長就任以來，包括屏東榮總、聯合醫院的經營等多項功勞，真的是對高雄的醫療服務貢獻非常多，而新任院長的陳金順，是國內腎臟科的權威，其實對高榮過去在醫療、教學還有服務，都是非常頂尖的學者。相信以高雄榮總跟高雄市政府，不管在公共衛生或各種醫療、長照的服務和過去的合作可以繼續深化，以醫學中心服務的水準來照顧市民。