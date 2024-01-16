美國歌手泰勒絲日前傳出有可能在今年的1月、3月底到4月之間來台開唱。台北市長李四川日前也於造勢場合透露，將於1月8日開會決定是否可行。不過據市府高層透露，今年之內泰勒絲要在大巨蛋開唱一事確定告吹，因為並未提前先做準備，且時間太過緊湊。不過市府高層也表示，明年泰勒絲再啟動巡演時，屆時就有機會在大巨蛋開唱。

泰勒絲來大巨蛋開演唱會一事，從去年下半年就開始有消息傳出。除了李四川曾在選舉造勢場合透露訊息外，國民黨副總統候選人趙少康更在電視辯論會上指出，他過去曾邀請泰勒絲來台開唱，最後對方以台海危機為由而婉拒。

市府高層透露，泰勒絲的經紀團隊確實有在上周開會討論，是否要利用3月底到4月之間來台開唱，不過因為該段空擋時間太過緊湊，且若現在開始準備可能會來不及，因此確定不會在今年來台舉辦演唱會。

不過高層表示，泰勒絲要在大巨蛋開唱並非毫無希望，明年再啟動全球巡迴演唱會時，泰勒絲在加拿大辦完演唱會後，或許有機會來台。

對此遠雄表示，至今皆尚未收到任何單位接洽相關事宜，也沒有收到有關泰勒絲來台的相關消息。