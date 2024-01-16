韓國女團aespa今（16日）首度來台，晚上將擔任明基佳世達集團的尾牙表演嘉賓，4位成員們一早分批抵達桃園機場。日前受邀參與米蘭時裝周活動的隊長Karina，搭乘CX488從香港轉機率先抵達，其他三位團員Giselle、Winter與Ningning則從仁川出發，搭乘KE185來台。

南韓超人氣女團aespa16日來台出席明基佳世達集團尾牙表演，在活動結束後也將加碼兩場簽售會，讓所有粉絲超期待，被稱作是「人間AI」的隊長Karina， 因日前參加米蘭時裝周活動，一個人提早搭乘國泰航空CX488抵台，經環宇商務中心通關離去。（陳麒全攝）

南韓超人氣女團aespa16日來台出席明基佳世達集團尾牙表演，在活動結束後也將加碼兩場簽售會，讓所有粉絲超期待，被稱作是「人間AI」的隊長Karina， 因日前參加米蘭時裝周活動，一個人提早搭乘國泰航空CX488抵台，經環宇商務中心通關離去。（陳麒全攝）

Karina獨自一人於上午9時30分抵台，戴著毛帽以及口罩現身，可能是因為長途飛行轉機因素，下機時看起來睡眼惺忪，但仍親切向守候粉絲揮手致意，隨後經環宇商務中心通關離去，還被粉絲塞了小泡芙當禮物。Giselle、Winter與Ningning隨後於10時50分抵台，在登機口也有不少粉絲守候，一旁的地勤人員也忍不住拿出手機拍攝，可見他們的超高人氣，3人也同樣親切揮手致意，隨後坐上電動車離開。

南韓超人氣女團aespa16日來台出席明基佳世達集團尾牙表演，在活動結束後也將加碼兩場簽售會，讓所有粉絲超期待，aespa團員Winter（前左）、Giselle（前右）與Ningning（後左）於16日上午搭乘大韓航空KE185來台。（陳麒全攝）

由於aespa是「首組接下台灣尾牙商演」的韓星，已有不少粉絲在打聽如何進到尾牙會場，想一睹偶像風采，明基佳世達集團也祭出總統等級維安，據悉入場要核對個資、照片、員工編號、掃QRCode，以防外人闖入，比起去年只要看員工證就能進場，可說是升等不少。而她們下午也將舉辦僅有幸運粉絲可以入場的2場專輯簽售會，首次來台就馬不停蹄地參加各種活動，不愧是當紅女團。

aespa團員Winter於16日上午搭乘大韓航空KE185來台。（陳麒全攝）

aespa出道3年，已擁有〈Black Mamba〉、〈Next Level〉、〈Savage〉、〈Girls〉、〈Dreams Come True〉、〈Spicy〉已在YouTube擁有6支觀看次數破億的MV。去年11月發行第4張迷你專輯《Drama》中的同名主打歌，副歌中的「抓馬馬馬馬馬」也相當洗腦，傳唱度極高，有望成為她們第7支破億MV。