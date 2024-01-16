洛克希德馬丁（Lockheed Martin）已交付斯洛伐克空軍頭兩架70批次（Block 70）4+代F- 16戰機。

斯洛伐克空軍剛接收了兩架來自美國的 F-16 戰機，而斯國2018年12月簽署價值18億美元（近566億台幣）的合約，共向美方採購了14架戰機。

據《保加利亞軍事網》（BulgarianMilitary.com）15日報導，由於洛克希德馬丁（Lockheed Martin）在南卡羅萊納州格林維爾（Greenville）的新廠先前出現故障，導致製造放緩，以致斯洛伐克未能如願在去年夏天接收這些戰機。而把相關延遲考慮進去，它接收合約內最後一批F-16，恐怕得等到2025年。

事實上，斯洛伐克會採購這批戰機，是為了要汰換冷戰末期向蘇聯採購的米格（MiG）-29A 和MiG-29UB 戰機，至於舊戰機則捐給烏克蘭抗俄。而斯洛伐克採購的是最新的70批次（Block 70）4+代F- 16戰機，它複雜的航電設備足以與最先進的F-35 隱形戰機匹敵，成為有史以來技術最先進的「戰隼」（Fighting Falcon）戰機。

儘管70批次F-16戰機增進了許多性能，但與先前的機型相比，缺點卻在於發動機強度。F110-GE-129發動機的最大推力只有131.2 kN，功率遠不如於阿拉伯聯合大公國60批次F-16戰機的F110-GE-132發動機。

有趣的是，斯洛伐克是唯一不受政治限制，有資格買F-35，但卻選擇採購F-16的國家，而如挪威和比利時等其他歐洲國家，都已紛紛簽約大買 F-35戰機。雖然主要由於客戶傾向採購F-35第5代隱形戰機，以致F-16的新訂單近年來不斷減少，但它們在運作成本和維修需求上仍具優勢。

事實上，F-35一直受到可靠性問題的困擾，目前已知約有800個缺陷，而這數字還在增加。反之，F-16 則是全球仍在生產的第二老戰機，而它真正的吸引力在於具有經得起考驗的特質，還有相對簡單的結構。