新竹縣政府16日主管會報，縣長楊文科介紹新任政風處長連心蘭，縣警局長林信雄將榮升刑事局副局長，林信雄特別感謝楊縣長及府內各局處對警務工作的支持，警察同仁也很努力，在治安及交通取得亮麗的成績。

縣警局長林信雄在新竹縣服務1年，就榮升刑事局副局長，職務符合他的專業，他特別準備1個「警察熊」布偶給各局處長，感謝對警政工作的協助與支持。

林信雄說，昨天（15日）接獲通知、明天（17日）就要報到，他在刑事局從科員開始服務做過祕書、督察及科長先後15年，算是回到熟悉地方，他感謝縣長楊文科、副縣長陳見賢、秘書長陳季媛及各局處長的協助，順利推動警務工作。

林信雄說，在楊文科縣長的支持下，各項經費持續提升警力、廳舍興建，改善同仁的工作空間與生活環境，而警察同仁也十分努力，於治安、交通都有很好的成績。

根據警政署發布訊息，新任新竹縣政府警察局長為宣介慈，17日將正式到任，將成為新竹縣警察局首位女性局長。

新任政風處長連心蘭原職為文化部政風處副處長，為縣府首位女性政風處長，她曾擔任台東縣政府政風處副處長、台灣高等法院政風室主任等職務，學經歷俱備。

連心蘭也入境隨俗，以客語打招呼，楊文科也期許連心蘭堅守崗位，發揮所長，深化廉能治理的內涵，持續推動各項廉政政策。