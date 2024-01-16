高雄市仁武區日前一名顏姓男子駕駛自小貨車於路邊逆向違停，遭仁武分局仁武派出所巡邏警員攔查，顏男下車時走路搖晃，滿臉通紅又散發濃厚的酒味。過程中一度拒測，終見難逃法網始坦承中午與朋友聚餐小酌高粱和啤酒，經實施酒測值超標，顏男聽聞數值那麼高也嚇一跳，現場直呼「不可能」，最終仍坦然接受，全案詢後依公共危險罪移送偵辦。

仁武分局仁武派出所巡邏員警日前巡邏行經仁武區南昌巷，發現一輛自小貨車於路口10公尺處逆向停車，因該路段為狹窄巷弄會車不易，警方見狀上前攔查勸導移車，不料駕駛59歲顏男下車後走路不穩，滿臉通紅散發酒味，甚至一度心虛向住家方向走去以躲避警方稽查。

員警立即上前控制顏男，經詢問是否有飲酒駕車，顏男見事跡敗露向警方坦承剛剛在友人住處喝了幾杯高粱與啤酒，自認酒量很好可以安全開車到家。不料剛停好車就遇到警方巡邏車，只好硬著頭皮下車躲進家門。

過程中一度與員警發生口角並些許拉扯，最終乖乖配合警方實施酒測果然超標，顏男見酒測值那麼高也嚇一跳，現場直呼「不可能」並要求重測，員警告知顏男已經測了就無法重新吹測。警方現場依法宣讀三項權利後將顏男依公共危險罪現行犯逮捕送辦。

仁武分局呼籲，年節將近尾牙期間飲酒機會增加，提醒民眾應有「酒駕零容忍，酒後及宿醉不開車」觀念，特別要留意喝酒隔日之宿醉也會嚴重影響駕駛時的判斷力與反應能力。

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