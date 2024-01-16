取代紙本餐券領餐方式，新北市幸福晨飽早餐補助計畫，22日起餐食券數位轉型，兌換方式有4種，包含學生可持新北兒童卡或數位學生證感應、使用新北校園通APP掃QRcode感應、手動輸入學生證卡號、學號及手動輸入領餐序號，取代紙本餐券領餐方式，並可至四大超商兌換，使校方更利掌握學生領餐情況。

教育局表示，幸福晨飽早餐補助計畫去年7月起調整早餐每餐補助單價至40元，寒暑假午餐券調整至60元。今年更推出數位化餐食券系統，不僅有合作多年的全家超商、來來(OK)超商並首度擴及統一及萊爾富，符合補助資格之學生可自行選擇多元的兌換方式至四大超商數位化兌換餐點，也提供更豐富的餐點組合。

為讓家長和學生更清楚餐食券的兌換流程，教育局製作兌換說明影片放置於新北校園通APP，四大超商同步完成向各門市人員宣導餐食券兌換方式及搭配更多樣的餐點組合，若不熟悉操作方式，可請門市人員協助。

學校部分簡化以往紙本發放的彙整作業，以達到行政減量，除了減少發放紙本餐券外，餐食券系統更納入管理及關懷功能，如果學生未領餐可發送推播通知，以即時提醒並關心學生狀況，讓學生安心求學。

永定國小校長吳彥德表示，餐食劵對弱勢學生生活照顧是非常重要的一項政策，不只讓學生上課時免於挨餓，寒暑假時更讓孩子有基本的餐點食用，讓家長能安心工作；以往發放紙本餐食劵，學校需花費非常多的心力與人力於點收、發放、簽領、存放與銷毀等繁瑣作業流程，現在透過數位餐食劵，不僅大幅減輕學校行政負擔，更讓家長與學生可以透過新北校園通APP、便利商店KIOSK與POS機等多元的方式兌換餐點，真的是方便又快速。

同時，學生領餐後會透過校園通APP即時通知導師與家長，學校更能於系統上掌握學生取餐狀況，發現異常或問題時，立即介入與了解孩子生活情形，提供全方位的關懷與照顧。

教育局表示，校園常撿到弱勢學生遺失的早餐券，餐食劵數位轉型讓學校更了解補助學童的領餐狀況，照顧好每一個孩子，提供學童成長所需營養、茁壯成長，讓弱勢學生能得到更多的關心與照顧。