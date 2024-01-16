出國旅遊護照被偷怎麼辦？旅遊部落客「最懶少年」分享，在國外護照被偷，請立刻到當地警局報案，之後可以蒐尋所在地的台灣駐外使館或辦事處，帶著報案資料、大頭照與身分證明文件申請「入國證明書」，大概3小時就可領到；但僅限直接回台灣的旅客，如果之後還有其他旅遊行程或要在第三國轉機，還是只能乖乖申請護照，大約要費時3到5天。

旅遊部落客「最懶少年」近日在臉書粉專上分享，出國旅遊護照被偷，其實不一定要急著申請新的護照，也可以到駐外使館辦「入國證明書」就好。

「最懶少年」表示，護照被偷第一時間應立刻到當地警局報案，接著去所在地的台灣駐外使館或辦事處，帶著報案資料、大頭照與身分證明文件，申辦「入國證明書」，大約3個小時就可以拿到了，回台灣後，換領入國證明文件、繳納規費，就可以持該文件查驗入境。

「最懶少年」指出，補辦護照通常需要3到5天的時間，辦理入國證明書的速度比較快，適合在當地短期旅遊的人。不過，入國證明書只能用在直接回台灣，且搭乘國籍航空，若是搭外籍航空回台就得碰運氣；至於若還要去別的國家旅行，或是要在第三國轉機回台，那還是只能補辦護照。

「最懶少年」也提醒大家，出國旅遊前，記得先把護照、身分證、機票等重要資訊先用手機拍照存起來，且最好可以把這些資訊都發Email給自己，不然真的被偷了以後，查都查不到。

貼文引起網友討論，「好實用，快點收藏」、「重點是沒手機最可怕」、「長知識了」、「出國前真的應該先影印好護照相關資料，以備不時之需」、「之前被偷真的很慘，所幸當時在的國家有駐外大使館，可以辦緊急1年期的護照」。