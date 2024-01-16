2024總統大選日前已落幕，但YouTuber愛莉莎莎卻質疑有作票嫌疑，並轉發多段開票有瑕疵、選務員劃錯票的片段，之後多名選務員、網友們解釋、反擊後也公開道歉了，不過該事件仍持續延燒，甚至還有人發起「邀請愛莉莎莎當2026選務人員」的活動，目前已有千人響應。

愛莉莎莎13日晚間在IG限時動態轉發多則影片，質疑多個開票所違反開票程序，遭到網友砲轟後，沒多久她也發文致歉「『作票』一詞用詞過當了抱歉，用『不符合開票程序及諸多開票錯誤』比較合適」。

然而，待事實查核中心結果出爐後，她也再度轉發表示，現場沒有全程錄影設備，觀眾無法有查證權力，「也只能接受這個說法了」也提到每個人的一票都神聖，很多人大老遠返鄉甚至從國外飛回來投票，「真心希望下次能不要再有這種事發生」。

不過，即便愛莉莎莎道歉，事件卻未因此告一段落，知名部落客「時尚編輯的真心話」發聲宣布拉黑與愛莉莎莎合作的廠商，並曬出多名選務員傳來的私訊，而作家謝知橋更在臉書發起「邀請愛莉莎莎當2026選務人員」，頁面寫著：「拒絕作票！紙箱底板零容忍！邀請愛莉莎莎在2026年縣市長選舉示範選務人員最高標準」目前已超過2千人響應。