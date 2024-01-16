侯友宜16日上午主持新北市警察局「警政工作會報」。（高鈞麟攝）

侯友宜肯定警察局於選舉期間積極執行各項強化治安、維安作為。（高鈞麟攝）

新北市長侯友宜「回歸」市長身分第三天，今（16）日上午主持新北市警察局「警政工作會報」，侯嘉勉警察局各單位同仁不論選舉前後皆堅守崗位、致力治安工作，案件發生時均能迅速偵破，穩定民心。

市警局表示，選舉期間，特別加強打擊犯罪的量能，尤其在掃黑及打詐工作上；經統計，2023年全年度偵破詐欺集團案件237件，攔阻民眾被害件數1528件，攔阻被害款項高達9億1709 萬元。今年1月3日新北警偵破虛擬貨幣詐騙案，查獲犯罪嫌疑人14名，查扣不法所得達2.2億元。

市警局呼籲，目前網路上虛擬資產交易常常隱藏許多詐騙陷阱，民眾應慎選正規投資管道理財，在投資前多方查證，以免落入詐欺集團話術陷阱。

會議中，侯友宜肯定警察局於選舉期間積極執行各項強化治安、維安作為，確保新北轄內治安平穩；另針對近期發生的校園安全事件，侯表示少年偏差行為的發掘及高風險少年處遇工作，需透過跨局處網絡整合才能發揮功效。

侯說，本次案件發生後，市府團隊立即邀集相關單位召開強化校園安全及少輔會功能策進會議，全力維護校園安全平靜，讓憾事不再發生。

最後，農曆春節將至，尾牙餐敘頻繁，酒後肇事將日趨增加，侯友宜請警察局應加強取締酒駕，針對轄內交通疏導、治安維護工作做好準備，給返鄉過年探親及出外走春的民眾一個安全且放心的春節假期。

侯表示，除治安工作之外，務必妥適規劃期間警察同仁勤休及勤務編排，使同仁年假期間安心休假無後顧之憂。侯再次恭喜升官的同仁，期勉接任的同仁把新北市最複雜的治安工作做好。