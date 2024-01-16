蔓越莓6大健康益處(製圖/中時新聞網)

談及蔓越莓，許多人都會想到有助於防止泌尿道感染，其實它還有許多健康功效。對此，營養師王證瑋表示，蔓越莓含有非常豐富的植化素，除了能有效降低泌尿道感染機率外，還具有對抗乳癌細胞形成、保護攝護腺、加強抗氧化力、改善胃部不適，以及維持血管彈性等作用，值得在日常飲食中攝取。

王證瑋在臉書專頁「營養小當家_阿罐營養師」發文表示，不少女性都有過泌尿道感染的困擾，不僅會熱痛、多分泌物、異味，更可能會造成膀胱炎、敗血症等問題，且此問題不只女性獨有，男性亦有可能發生。而蔓越莓可預防泌尿道感染，也能縮短病程，加速康復。

事實上，蔓越莓的功效相當多元，王證瑋並整理出以下6大健康益處，以供民眾參考：

1、預防泌尿道感染：美國相關研究顯示，原花青素降低害菌生長及黏附，防止細菌感染等問題，攝取蔓越莓的原花青素可有效降低泌尿道感染機率。

2、預防乳癌形成：蔓越莓含有許多植化素，能對抗乳癌細胞形成及避免癌細胞成長。

3、攝護腺保護：蔓越莓中的有效成分沒食子酸、檞皮素，能保護攝護腺，維持其機能正常。

4、加強抗氧化力：蔓越莓含豐富植物多酚、類黃酮素、維生素C等抗氧化成分，能增強人體抗氧化力，對抗自由基及發炎反應。

5、改善胃部不適：蔓越莓的原花青素、鞣花酸可降低胃部幽門螺旋桿菌的生長，並改善腸道菌叢，舒緩胃潰瘍不適。

6、保護心血管：原花青素可以維持血管彈性，而類黃酮素跟酚酸類能保持血液流通性，另可避免膽固醇氧化，造成血管病受損及硬化。

營養師陳怡錞提醒，補充蔓越莓的確有助預防泌尿道感染，但對陰道感染沒效， 所以必須先了解私密處感染的原因，以及細菌是從哪裡來的，才會知道吃蔓越莓到底有沒有效。

陳怡錞接著說明，泌尿道感染常見的是大腸桿菌，而蔓越莓含有特殊的A型前花青素PACs，可以降低尿液的PH值、預防大腸桿菌鞭毛附著於泌尿道黏膜，因此有助於改善泌尿道感染；但值得留意的是，部分市售蔓越莓汁，果汁含有率是10％，剩下90％是糖跟水，不僅有效成分低，且含大量精製糖，喝了反而可能讓發炎更嚴重。