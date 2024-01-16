諾魯宣布與台灣斷交，並與大陸恢復邦交關係。國民黨立委王鴻薇16日表示，政府曾透過國家通訊社《中央社》放假新聞稱諾魯新總統更挺台，結果現在卻變成非常難堪、可笑的局面，我國外交處境確實困難，大陸也在挖牆腳，但要不要回來看看自己是否總是在可笑大內宣、假訊息操弄，把責任只推給大陸？

王鴻薇指出，總統大選結束第二天，邦交國諾魯就被外交部形容是「突襲式斷交」，這樣難堪的局面，難道外交部到現在才恍然大悟？

王鴻薇提到，若攤開《中央社》去年底報導，因為諾魯政權變天，新總統產生，當時中央社引述涉外人士指出，新的諾魯總統更挺台灣，這樣的報導對照到現在非常難堪的局面，難道不是假新聞？難道政府只會透過國家通訊社《中央社》釋放假新聞、粉飾太平，告訴大家與諾魯邦交關係更好？可是兩相對照，這不是非常難堪且可笑的局面？

王鴻薇直言，想請問外交部，所謂涉外人士到底是誰？向《中央社》發假消息？而《中央社》是否也可以告訴我們新的諾魯政權更挺台灣，挺成這樣子嗎？選舉過後兩天，立刻跟我們突襲式斷交，《中央社》的報導還能夠相信？我們外交困境確實非常困難，中國也確實在挖牆腳，但我們要不要回來看看自己，是不是總是在可笑大內宣、假訊息操弄，最後碰到這樣難堪的局面，把所有責任只是推給中國挖牆腳？請問包括國家通訊社包含涉外人士、外交部，難道都沒責任？