大陸汽車市場競爭相當激烈，價格戰越打越兇，就連豪華品牌都被迫調降售價，甚至有專家認為，價格還會持續走低，除了新勢力分食高端市場，且消費復甦不如預期供需缺口擴大，都是造成大陸汽車產業增加促銷力道的主要原因。

綜合陸媒報導，特斯拉與理想上周再度調降汽車售價或推出銷售優惠，煥新版Model 3與Model Y將創下特斯拉大陸市場史上最低售價，Model 3售價從29.74萬降至28.59萬人民幣，Model Y降至25.89萬至29.99萬人民幣不等。

報導提到，當特斯拉與理想等品牌接連降價後，包括Mercedes-Benz、BMW及奧迪在內的豪車品牌也跟著拚了，均打出優惠近10萬人民幣的購車方案，且電動車的優惠比燃油車還要大。

大陸汽車流通協會副秘書長郎學紅表示，豪華車市場依然有成長空間，但競爭相當激烈，價格有可能繼續下探，「原因包括新勢力分食高端市場，且消費復甦不如預期，導致供需缺口擴大，確實是汽車產業加大促銷力道的原因。」

此外，除了官方公告的購車優惠，消費者還能跟經銷商談價格，有機會談到更漂亮的價格，突顯大陸汽車市場的激烈程度，為了賣出一台車無所不用其極。