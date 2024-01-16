香港國泰航空面向中國大陸招聘迎來新進展。1月14日，國泰首批陸籍空服員到崗執飛。國泰航空服務董事吳潔文表示，已有超過100名陸籍空服員在香港完成7周的培訓和考核，將於1月內正式上崗。

據界面新聞報導，根據規畫，國泰航空預計到2025年，中國大陸會成為香港之外第二大的空服員來源地，陸籍空服員將招聘約1500人，屆時陸籍員工隊伍達到4000人左右，除了空服員，還包括見習飛行員、工程人員、資訊科技人員、客服等不同崗位。報導稱，相比於空服員，眼下國泰更緊迫的需求在於飛行員數量嚴重不足。

2023年8月，國泰航空啓動首次陸籍人才招聘，吸引了超過600人參加空服員崗位的實體面試，預計有200至300人成為正式員工。目前已經「畢業」的員工來自西安、上海、廣州和南京等地。

當下，國泰航空正進行全公司重建和人力補充，今年1月以來，在北京、廣州等地舉辦了空服員招聘活動。

吳潔文表示，陸籍員工在招聘條件和考核培訓上無異於其他員工，包括緊急和安全訓練、技術和服務技能考核等，未來以香港為工作基地，分派航線包括內地往返航線和其他國際航線，預計稅前收入為1.7萬至2萬港元。

在居住方面，錄取者可以選擇香港作為居住地，也可選擇與香港國際機場通勤時間少於90分鐘的其他大灣區城市。首批到崗執飛的Emily來自西安，她告訴界面新聞，前期會選擇住在香港，以感受當地文化，「未來會考慮搬到大灣區城市，從港珠澳大橋或深圳灣口岸通勤，時間應該可以控制在一個小時內。」

另一名首批到崗的上海員工Fiona介紹，抵達香港一周後，公司專門開了一堂「介紹課」，介紹香港的「快、狠、準」工作文化和主要景點。兩人學會了簡單的粵語，例如「歡迎登機」、「我叫Emily」等。此外，快節奏的生活、更高的物價水平，成為專業技能之外，這批空服員需要盡快適應的地方。

截至2023年底，國泰航空恢復疫情前約七成運力。吳潔文告訴記者，公司優先恢復香港和中國大陸往來世界各地的航線，「先做好訪港旅客的部分，這個部分去年年底已經恢復至疫情前90％左右。」

航空公司要增加運力，取決於飛機、飛行員及空服員是否足夠。截至2023年10月，國泰航空旗下機隊合計有228架，未來數年將增加72架。而針對空服員，2023年整體新招超過1000名空服員，除了中國大陸，還有來自香港、新加坡、泰國、日本、韓國、印尼、印度等地的人員。

但相比於空服員，現下國泰更緊迫的需求在於飛行員。

自2023年12月中旬以來，國泰航空每天陸續取消多個航班。其1月10日發佈聲明表示，於1月及2月每天取消平均12班航班。

公司行政總裁林紹波在1月11日出席活動時指，事件主要因為排班時低估流感高峰期間需要的候命飛行員數目。根據香港民航局數據，截至2023年12月，國泰航空飛行員總數比2019年時減少約40％。

此前，林紹波接受界面新聞採訪時表示，也將面向中國大陸招募飛行員，2023年首次在大陸啓動了「見行飛行員」計畫，接受大陸居民的申請。繼去年增加超過4000名人手後，國泰航空預計今年將再增加人手5000名以上。