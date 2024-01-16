隨著高齡化社會與宅經濟的來臨，讓民眾住得有品質、住得安心舒適，一直是市政重要的課題，高雄市政府以數位淨零雙軸轉型的策略，如何以簡單平價的設備，營造安全、舒適、有尊嚴的生活環境，在高雄市政府四維行政中心一樓大廳展出「智慧綠建築-智慧住宅南部展示區」，推廣智慧科技產品，提供民眾多樣的資訊。

「智慧綠建築-智慧住宅南部展示區」提供民眾多樣的資訊，推廣智慧科技產品。（圖片來源：高雄市工務局提供）

高雄市工務局表示，因應民眾關注的安全、舒適、防災的需求，Smart Home 智慧住宅展示區特別打造成完整的生活空間。展示的均是國內智慧科技產業製造的新穎技術產品，如結合空氣品質監控及連動空調的全熱交換器，可以有效改善居室空氣品質；地震時可供躲避的避難衣櫥，再加上一氧化碳感應器、智慧瓦斯遮斷器，地震來了不必再擔心瓦斯漏氣問題，提供逃生時的最大保障。另外還有關懷銀髮族的生活設施，可以同時兼顧安全及生活尊嚴等，林林總總超過30項以上智慧生活科技產品展示。如民眾對現場設施功能不清楚，亦有提供專業的導覽解說。走一趟展示區，可以提供不少住家改造的構想，對智慧生活有絕對正面的幫助。

圖說：因應民眾關注的安全、舒適、防災的需求，Smart Home 智慧住宅展示區特別打造成完整的生活空間。（圖片來源：高雄市工務局提供）

「智慧綠建築-智慧住宅南部展示區」位於高雄市政府四維行政中心一樓大廳，自107年10月9日揭幕迄今已超過18萬9千人次參觀，展示開放時間為週一至週五 08：30至17:30，週六與週日為預約導覽，有興趣之民眾與團體可線上預約或於上班時間電洽專屬窗口。