民進黨三民區立委李昆澤也將選舉補助款，再加上年終獎金，發給選區內低收入戶的孩子們。（柯宗緯翻攝）

民進黨3連霸高雄立委賴瑞隆這次以12萬1064票高票當選，為答謝前鎮、小港、旗津鄉親的支持，他今（16）日宣布，將選舉補助款360萬全數捐出，做為弱勢孩童獎學金、弱勢孩童寒暑假課輔、弱勢家庭補助工作。民進黨4連霸立委李昆澤也將選舉補助款，再加上年終獎金，發給選區內低收入戶的孩子們。

賴瑞隆表示，取之於社會用之於社會，他也是勞工家庭出身，深知孩子們需要更多支持鼓勵，因此將選舉補助款360萬元將全數捐出，作為弱勢孩童獎學金、弱勢孩童寒暑假課輔、弱勢家庭資源補助，希望照顧更多孩子們，給他們正面向上的勇氣，讓每個孩子都有更好的未來。

無獨有偶，民進黨立委李昆澤也長期投身公益，他表示，每年過年前，都會舉辦年終助學活動，今年已經來到第11年，按往例，今年一樣會運用選舉補助款，再加上年終獎金，發給選區內低收入戶的孩子們，希望勉勵孩子認真向學，有一個開心溫暖的新年。