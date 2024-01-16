苗栗縣政府16日舉行縣務會議，通過「苗栗縣低收入戶及中低收入戶傷病住院看護費用補助辦法」修正草案，專職看護每日補助費用提高到1000至2000元不等，並新增家人看護補每日補助費用500到1000元不等，盼減輕就醫負擔，實施日期追朔至1月1日生效，此項補助將運用苗栗縣公益彩券盈餘補助經費支出，近萬名經濟弱勢家庭獲得協助。

近年來物價上漲，縣府社會處考量住院看護費用增加，補助金額已不敷實際需求，因此擬訂苗縣低收入戶及中低收入戶傷病住院看護費用補助辦法修正草案，以幫助經濟弱勢家庭減輕醫療負擔。

依據修正的低收入戶及中低收入戶傷病住院看護費用補助辦法規定，必須設籍苗縣且依社會救助法當年度核列的低收入戶、中低收入戶，才可以向縣府申請傷病住院看護費用補助。

申請住院看護費用補助，申請人入住醫院須以衛福部中央健保署特約醫療院所為限，且是罹患嚴重傷病住院治療，經醫師診斷證明須專人看護，但不包括中央健保署公告的慢性疾病範圍。

專人看護分為專職看護及家人看護，專職看護係指專人專職一對一照顧，家人看護是指16歲以上未滿65歲的配偶、直系血親或2親等旁系血親照顧。

修正的補助辦法，列冊低收入戶：專職看護每人每日補助費用由原來的1500元增加到2千元，家人看護每人每日補助1千元，每人每年最高補助18萬元。

列冊的中低收入戶：專職看護每人每日補助由原來的750元增加到1千元，家人看護每人每日補助500元，每人每年最高補助9萬元。補助1日是以全日班24小時計算，12小時以上未滿24小時按照半日補助，未滿12小時不予補助。

社會處表示，符合申請住病住院看護費用補助低收入戶約2706戶，中低收入戶約1122戶，預估有近萬名弱勢家庭成員受惠。自出院起3個月內填具申請書並檢具相關證明文件，向戶籍所在地鄉鎮市公所提出申請，相關表單可到苗栗縣政府-便民服務-表單下載區下載使用，或洽社會處社會救助及社工科037-558910吳小姐。

此外，列席的大湖鄉長黃惠琴提案建議縣府協助爭取未滿65歲的村里長、代表施打公費肺炎鏈球菌疫苗，經討論後，由於中央公費接種對象為65歲以上民眾及55歲至64歲原住民，縣長鍾東錦指示由民政處先調查統計未滿65歲村里長、代表東需要施打疫苗的人數，然後交由衛生局依法購買疫苗接種。

會後縣長鍾東錦裁示，明星校區招生員額不足，一直是推動苗縣成為台灣科技新都心目標急需填補的一塊拼圖，為縮小縣市城鄉差距，希望教育處除爭取竹南高中等校增班外，並持續努力爭取設置國立苗栗科學園區實驗中學，以因應逐年增加園區從業人員子女就學的需求。

他表示，寒假即將來臨，請教育處轉知各校，寒假期間禁止學生前往網咖、電玩店等場所，同時希望警察局配合春安臨檢查察勤務。

而民進黨賴蕭配贏得下屆總統大選，賴清德在接受天下雜誌專訪時表示，將會延續總統蔡英文路線，為因應2050淨零碳排目標，加強多元綠能，2030燃煤降至2成是他4大面向政策重點之1。

因此他也請工商發展處持續推動發展小水力、地熱、海洋能、氫能等綠能發電計畫，以配合中央綠電2026年20％，2030年佔發電量30％的目標。