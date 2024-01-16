一名旅居日本的大陸籍女子首度來台灣旅行，第一天她到北市中山區，驚覺周邊有不少日本連鎖店，很多商品也有日文翻譯，大嘆好不容易出國玩又好像回到日本，奉勸日本人不要到台灣，網友建議她多到其他城市觀光，或許會有不一樣的體驗。

原PO於《小紅書》指出，初次到台灣旅行，第一天她先到捷運中山站附近的商圈，發現周邊有許多日本連鎖店，販售的商品很多也有寫日文，進到一間藥妝店逛一圈，觀察到商品價格比日本還貴。

中山區商圈的狀況讓原PO感覺像在日本一般，沒有台灣特色，直呼「在日本生活的人，真的不要來台灣」，但她仍期待隔天去風景區，希望可以看到日本沒有的台灣美景。

原PO這番想法被一票網友吐槽，多數人表示，台灣美食種類繁多，以水果來說一年四季都能吃到各種美味又富有營養的水果，且台灣和日本相比較有人情味，生活步調也相對放鬆，奉勸原PO多到台灣其他城市觀光，別用單一區域以偏概全。